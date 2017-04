Incontro tra il sindaco Enzo Bianco e i rappresentanti di Israele, guidati dalla presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Disegni. Pronti per lavorare insieme per un grande progetto di amicizia. Bianco: «Forti le radici ebraiche nella storia e nella cultura di Catania». Di Segni: «Catania è il punto di partenza, l’inizio di una nuova sinergia che guarda alla preservazione e valorizzazione della presenza storica, all’innovazione e alla cultura come un’unica conoscenza da condividere, e volano di convivenza».

Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha ricevuto a Palazzo degli Elefanti una delegazione da Israele guidata da Noemi Di Segni presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con lei c’erano Shai Hermesh, deputato al Parlamento di Israele e vice presidente del World jewish Congress Israel (Congresso ebraico mondiale), Laurence Weinbaum, Direttore del WJC-Israel e Direttore dell’Israel Council on Foreign Relations (Consiglio d’Israele per le relazioni estere), Ofir Haivri, Capo del Comitato “Anousim” del Governo di Israele, Moshe Leshem, membro del WJC-Israel, Michael Freund Presidente di “Shavei Israel”, Rav Pinhas di “Shavei Israel”, Gloria Arbib, Segretario Generale Unione Comunità Ebraiche Italiane e Gadi Piperno responsabile del Progetto Meridione Unione comunità Ebraiche Italiane.

Il sindaco Bianco nel suo intervento ha ricordato le forti radici ebraiche della storia e della cultura di Catania ed ha anche sottolineato come la sua personale storia politica sia stata sempre contraddistinta da un grande rapporto di amicizia con Israele e il popolo ebraico.