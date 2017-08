CATANIA – Ieri mattina a Librino, nello stabile di viale Moncada, sono stati assegnati 24 appartamenti alle famiglie che ne avevano fatto richiesta ed erano inserite nell’apposita graduatoria.

Alloggi popolari a famiglie numerose

“Questo è uno dei momenti felici dell’attività di sindaco: 24 famiglie, alcune delle quali con 7 figli, hanno finalmente una casa”. Con il sindaco Bianco c’erano l’assessore al Welfare Fortunato Parisi, il presidente della V Municipalità Lorenzo Leone, il consulente del Sindaco per i rapporti istituzionali Francesco Marano, l’architetto Antonio Iannizzotto responsabile dell’Ufficio Alloggi del Comune di Catania.

“Le case consegnate oggi – ha aggiunto il sindaco Bianco – sono più che dignitose, fornite di riscaldamenti, con ascensore, e tutti gli altri requisiti necessari per rendere confortevole e accogliente un alloggio, Ma non ci fermemo qui: altri cento appartamenti sono in fase di sistemazione nella zona della Torre Giacomo Leone, l’ex Palazzo di Cemento, per fare felici altre persone dando loro un bene importante come la casa”.

I 24 alloggi assegnati oggi sono suddivisi, 12 per parte, in due palazzine di quattro piani fuori-terra a completamento del lotto C11 sito in viale Moncada, 12/C, il cui primo edificio fu realizzato negli anni ’80. L’Architettura risponde alla tipologia del piano di librino come edifici residenziali bassi ed ha una conformazione e una tecnica costruttiva per ottenere la minore dispersione termica.