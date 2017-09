Il giocatore classe ’97 Marco Marletta ritorna a Catania dal Movistar Inter Fs Futsal dopo un mese d’allenamenti svolto con la formazione madrilena.

Il rientro di Marletta è legato a questioni universitarie. Nessuna questione sportiva, se è vero che lo stesso club spagnolo ha richiesto al Catania il CTI. La società madrilena non è riuscita a permettere a Marletta l’ingresso nella facoltà universitaria da lui richiesta, per questioni di sovraffollamento.

“Siamo dispiaciuti – spiega il Ds madrileno Cesar – . E’ nostra abitudine seguire gli studi dei ragazzi, ma la facoltà scelta da Marletta ha grossi problemi di inserimento. Marco è per noi un giovane interessante, di buona qualità e prospettiva ma pur volendolo trattene non possiamo andare contro la sua volontà. Per questo motivo ci atteniamo alla sua decisione, mantenendo sempre alta l’attenzione verso il giocatore anche per l’ottimo rapporto instaurato con il Catania”.

Ringraziamenti

Il Catania Calcio a 5 ringrazia il Direttore Sportivo Cesar e il club Movistar Inter FS per l’interessamento a Marco Marletta. La scelta di Marco va oltre i confini sportivi e il Catania non può che riabbracciarlo in vista della nuova stagione.

NUOVO ARRIVO. Il Catania Calcio a 4 ha ingaggiato il portiere classe ’95, Nicola Canonico. Il giocatore, nativo di Napoli, ha vestito in passato le maglie di Traiconet Partenope, Golden Eagle, Real San Giuseppe.