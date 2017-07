Ultima settimana di laboratori per bambini, a Etnapolis, con la Piccola Accademia delle Arti, il progetto voluto dalla Direzione per offrire alle famiglie – con la chiusura della scuola – una concreta opportunità di svago creativo per i più piccoli.

Otto settimane di lezioni gratis

Otto settimane di lezioni gratis e a misura di bambini per esplorare, tramite il gioco, discipline artistiche classiche – come teatro, danza, musica – e alcuni nuovi linguaggi, come la fotografia – che pure ha oltre cento anni di storia – e il mestiere del dj radiofonico.

Il programma

Da lunedì 31 luglio e fino a domenica 6 agosto, dopo le lezioni di teatro di questa settimana, sarà la volta della pittura, disciplina che conclude l’intero progetto. “L’obiettivo – spiega Alessandra Famoso, che ha coordinato le attività – sarà quello di stimolare processi immaginativi e creativi; suscitare l’interesse e la condivisione dei linguaggi dell’arte e della creatività giocando con la geometria, le forme e i colori, dove i colori, i pennelli e i fogli bianchi sono veicoli di emozioni. L’idea è quindi quella di far realizzare ai bambini la loro “Opera d’arte” stimolandone la fantasia”. Le lezioni di pittura sono gratuite, si svolgono in galleria tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20 e sono aperte a bambini dai 5 ai 10 anni.

Ultimo weekend per imparare a giocare a golf



Ultimo weekend, infine, per imparare a giocare a golf con gli istruttori federali del Circolo Le Saie. Due le fasce orarie: mattino 11-13; pomeriggio 16-19. Per i piccoli l’appuntamento è in galleria con il minigolf; i più grandi avranno a disposizione un campetto recintato nell’area esterna del Lungolago.