La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Concetto Bonaccorsi, (cl. 1961), detto “u carateddu”, pregiudicato, latitante, irreperibile dal settembre 2016.

Bonaccorsi doveva scontare la pena dell’ergastolo per il reato di omicidio aggravato, associazione per delinquere di stampo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Le indagini condotte da personale della Squadra Mobile di Catania hanno consentito di rintracciarlo in un appartamento di una villa ubicata in località Massa e Cozzile (PT), dove è stato arrestato in collaborazione con la Squadra Mobile di Pistoia.

Bonaccorsi è lo storico capo bastone dell’omonima famiglia, intesa “Carateddi”, dell’organizzazione Cappello – Bonaccorsi, e vanta un curriculum criminale di assoluto valore, annoverando pregiudizi penali per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidi, distruzione di cadavere, reati in materia di stupefacenti ed armi, reati contro il patrimonio (rapine) ed altro.

