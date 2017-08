Palermo – Sono aperte a Palermo le selezioni per la miniserie televisiva dal titolo provvisorio “La vita promessa”, con la regia di Ricky Tognazzi e prodotta da Picomedia.

Ragazzi tra i 13 e i 16 anni

La serie andrà in onda in prima serata su una rete nazionale, sarà girata in Italia e all’estero e racconterà una storia ambientata agli inizi del secolo scorso. Si cercano ragazzi siciliani fra i 13 e i 16 anni, mori e con occhi castani e neri. Non sono necessarie precedenti esperienze recitative.

I genitori interessati potranno inviare all’indirizzo e-mail:

blueboxcasting@gmail.com:

– 2 foto del minore

– i dati anagrafici

– i propri numeri di telefono (del genitore e del ragazzo/a).

– autorizzazione sottoscritta dal genitore del candidato:

o al trattamento dei dati personali da parte della società di casting e dei suoi aventi causa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003; e/o all’uso e alla diffusione delle fotografie al solo fine di permettere l’attività di casting relativa alla serie televisiva “La Vita Promessa”.