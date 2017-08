Un vitellino da latte, questa notte, sarebbe stato aggredito e ucciso da un gruppo di cinghiali, a Castellana Sicula. Nessun problema, se l’area in cui è avvenuta l’aggressione non fosse abitata. L’allevatore ha presentato una denuncia alla polizia municipale.

Secondo il sindaco, si tratterebbe davvero di una situazione allarmante, anche perché non è mai successo che un gruppo di cinghiali arrivasse dentro il paese. Nelle Madonie, il tema delicatissimo della sopravvivenza non è mai stato affrontato dal governo regionale. Oggi, stando alle dichiarazioni del sindaco, i cinghiali sarebbero cresciuti a dismisura, raggiungendo cifre di circa 10.000 esemplari.

Necessario l’abbattimento selettivo

“Scriverò al prefetto di Palermo. Non vorrei che per agire bisogna aspettare il morto – dichiara il primo cittadino – L’abbattimento selettivo è l’unica strada per riportare il numero dei suidi sotto una soglia che può essere gestibile. Chiediamo anche un intervento al Parco delle Madonie che gestisce il territorio, anche perché sono stati i tecnici dell’ente a introdurre i cinghiali nei boschi madoniti”.