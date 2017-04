La casetta nell’orto è un laboratorio per la realizzazione di sapone con olio d’oliva o di scarto da frittura. L’incontro si terrà sabato 22 aprile presso la sede di via Ernesto Basile 194 a Palermo, dalle 16,00 alle 18,30.

Durante il laboratorio si parlerà degli aspetti generali che portano all’autoproduzione del sapone, verranno illustrati i vari metodi di preparazione del sapone ma ci concentreremo sul metodo di saponificazione a freddo, che non prevede cottura, approfondendo la metodologia di calcolo degli elementi che insieme, porteranno al sapone come prodotto finito.

È raccomandabile portare da casa dell’olio di frittura esausto per coloro i quali saranno interessati a produrre del sapone da bucato per lavatrice, altrimenti verrà prodotto per tutti, un sapone per la famiglia a base di olio d’oliva. Ai partecipanti verrà fornito un kit di sicurezza composto da occhialini, guanti in lattice e mascherina.

Da portare da casa invece : secchio in plastica dura, cucchiaio di legno con manico lungo, grembiule da cucina, stampo in silicone o contenitori in plastica, un vassoio, una coperta.