Nuovo fine settimana all’insegna della cultura sul Cassaro Alto. In attesa del Gran Ballo di Primavera che si svolgerà domenica 21, domani (sabato 20) sarà la volta delle BOTTEGHE LETTERARIE e di MAYJAZZ.

Per l’iniziativa organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’, in collaborazione con ‘Editori allo scoperto’ e ‘Ballarò di Primavera’, alle 17.30 alla Libreria Zacco (corso Vittorio Emanuele, 423) sarà presentato il libro ‘Fibromialgia? Io scrivo’, come affrontare un tema doloroso quale una malattia invalidante, in una narrazione che, con taglio umoristico, ne racconta le sofferenze. Sarà presente l’autrice Monica Sapio, modera Giorgio D’amato, partecipa il libraio Maurizio Zacco. Ingresso libero.

Alle 21, al Complesso di San Giovanni Decollato, sarà il momento della musica, grazie alla rassegna di concerti MAYJAZZ, organizzata da Ars Nova e dall’Associazione ‘Cassaro Alto’, che si svolge ogni sabato di Maggio. Per il terzo appuntamento si esibiranno i Vocalese Monk (Daniela Spalletta, voce, testi, arrangiamenti – Alberto Fidone, basso – Peppe Tringali, batteria).

Il biglietto d’ingresso è di 7 euro. Parte del ricavato andrà alle spese per il Centro di aggregazione per bambini e ragazzi di San Giovanni Decollato.

Vocalese Monk” è un progetto originale, dedicato a Thelonious Monk nel centenario della nascita, che proietta nell’ambito del vocalese i complessi e originali temi del grande maestro afroamericano e alcune rilevanti improvvisazioni che jazzisti di varie epoche hanno realizzato suonandoli. Il vocalese, affermatosi negli anni cinquanta, è un raffinato e trascinante stile poetico-vocale in cui si compone un testo, generalmente nonsense, per rivestire un’improvvisazione strumentale.

Il programma

Sabato 20 Maggio

ore 00,00/11,30 allestimento postazioni su strada e delle “Isole della danza”

ore 11,30-21 apertura degli spazi espositivi e della degustazione

ore 12,00 aperitivo tematico

ore 12,30-15 pranzo

ore 17,30 Botteghe letterarie per la via dei Librai – Libreria Zacco

ore 18,30-20,30 aperitivo tematico

ore 21 concerto MayJazz

ore 23,45 chiusura