Un giovane di Milazzo di 24 anni: G.M., in vacanza a Vulcano e Lipari è stato ricoverato per un sospetto di meningite. Il caso è stato segnalato dalla guardia medica di Vulcano e successivamente confermato dai medici del «Papardo» di Messina dove è ricoverato.

Il malore dopo una serata in discoteca

Il giovane da Vulcano si era trasferito a Lipari dove aveva trascorso una serata in discoteca. Ed al rientro nell’isola ha accusato il malore. Per la guardia medica la diagnosi era stata «sospetta» meningite, ma per ulteriori accertamenti aveva consigliato il trasferimento al Papardo. E dall’equipe di patologia clinica è arrivata la conferma. Il medico, dopo la diagnosi di sospetta meningite, ha subito allertato le autorità sanitarie, e il giovane è stato trasferito all’Ospedale Papardo di Messina. I medici sono ottimisti ma il ragazzo rimane sotto controllo, secondo il protocollo previsto in questi casi, vista la viralità della malattia.