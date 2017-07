Al processo per illeciti nella gestione della sezione misure di prevenzione di Palermo, in corso a Caltanissetta, il gup ha ammesso la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia, del Comune di Palermo e di tutte le amministrazioni giudiziarie delle società destinatarie di provvedimenti della sezione all’epoca in cui era presieduta da Silvana Saguto, magistrato imputato di corruzione.

Le amministrazioni giudiziare ammesse

Le amministrazioni giudiziarie ammesse al processo, in corso a Caltanissetta, sono quelle delle aziende Ingrassia, Rappa, Vetrano, Acanto, Buttitta, Leone e Di Bella. Sono 18 gli imputati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, abuso d’ufficio, truffa e falso, per i quali si dovrà decidere il rinvio a giudizio.