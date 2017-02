PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, scrive ai ministeri competenti sulla situazione che sta vivendo la città di Gela sul fronte occupazionale e ambientale, in seguito allo smantellamento

della raffineria Eni.

“Ci saremmo aspettati – ha scritto il presidente – che il progetto di smantellamento degli impianti esistenti di una raffineria basata sul petrolio avvenisse in modo più graduale, nel senso che, a mano a mano che si avviavano i nuovi impianti si chiudevano quelli obsoleti”.

E aggiunge: “Bisogna immediatamente prevedere un piano dettagliato di interventi da avviare immediatamente per liberare la Città da scheletri industriali inutili e offensivi del paesaggio e avviare quel risanamento delle aree che possa consentire nuovi insediamenti produttivi”. Per queste ragioni il presidente ha richiesto la convocazione di un vertice urgente a Roma con tutti i soggetti interessati.

Ecco il testo integrale della lettera.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro della Coesione

Al Ministro dello Sviluppo Economico

Al Ministro dell’Ambiente

Al Presidente dell’ENI

OGGETTO: LETTERA APERTA

Gela non può morire. Il 6 febbraio del 2014 venne sottoscritto presso il

Ministero dello Sviluppo Economico, un protocollo di intesa per la

riconversione verde della raffineria di Gela. Con sincerità ci saremmo

aspettati che il progetto di smantellamento degli impianti esistenti di una

raffineria basata sul petrolio avvenisse in modo più graduale, nel senso che, a

mano a mano che si avviavano i nuovi impianti si chiudevano quelli obsoleti.

Le cose sono andate diversamente. Sin dalla primavera del 2015 l’ENI avviò,

infatti, un progetto rapidissimo di smantellamento che ha causato problemi che

hanno avuto incidenza disastrosa sull’economia della Città; con riferimento,

non soltanto all’occupazione che ha trovato alcune blande risposte con

trasferimenti di personale, sia diretto che dell’indotto, la messa in mobilità

dei lavoratori ma soprattutto all’indotto terziario della Città che si è visto

privare di una serie di commesse importanti in tutti i settori, da quello

commerciale a quello alberghiero e manifatturiero, con conseguente riduzione

della popolazione di circa l’8% e con una disperazione sociale sempre più

diffusa.

La Regione Siciliana condivide fortemente il progetto di riconversione verde

della raffineria, poiché ritiene che il danno ambientale che ha vissuto la

Città di Gela debba essere affrontato e riparato in modo radicale,

salvaguardando prima di tutto la salute dei cittadini e il quadro occupazionale

precedente alle dismissioni.

In tale contesto, si chiede un vertice urgente a Roma con tutti i soggetti

interessati, per affrontare un piano dettagliato di interventi da avviare

immediatamente per liberare la Città da scheletri industriali inutili e

offensivi del paesaggio e avviare quel risanamento delle aree che possa

consentire nuovi insediamenti produttivi.

La Regione Siciliana, il Comune e la popolazione di Gela, hanno avuto fiducia

nei confronti del progetto dell’ENI e questa fiducia non può essere tradita.

Confidiamo nella solidarietà e nell’azione proficua del Governo nazionale per

dare risposte urgenti e immediate ai cittadini che non possono essere

abbandonati.

Rosario Crocetta