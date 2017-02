Struffoli napoletani, piñonate e o loukoumades: dalla Spagna alla Grecia tutti ne contendono la paternità, ma la redazione di SiciliaNews24 sa bene che l’autentica pignolata è messinese, e non sarebbe Carnevale senza!

Ingredienti

450 gr di farina di tipo 00

3 uova intere

90 gr di burro

3 cucchiai di zucchero

30 ml di rum bianco

una buccia grattugiata di limone

sale q.b.

300 ml di miele di acacia

palline colorate di zucchero

Preparazione

Lavorate l’impasto con le mani in maniera tale da ottenere una pasta morbida da avvolgere nella pellicola e da far riposare in frigo per circa un’ora. Poi, tagliate una piccola parte dell’impasto creando un rettangolino.

Dopo aver messo a scaldare un litro di olio di semi di arachide in una padella a bordi alti, siete pronti per iniziare a friggere; la cottura è molto veloce. Scolateli solo quando la doratura vi convincerà che siano ben cotti, e metteteli su un foglio di carta assorbente. Nel frattempo, riscaldate il miele. Una volta pronto, cospargete la vostra pignolata e aggiungete le palline colorate.

Buon appetito!