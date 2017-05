A Monreale, questa mattina nella sala “San Benedetto” del Complesso monumentale Guglielmo II è stato presentato il volume del colonnello Roberto Riccardi, vincitore della seconda edizione 2016 del Premio Piersanti Mattarella, edito dalla Mondadori, dal titolo: “Il prezzo della fedeltà. Storia di Giuseppe Giangrande”.

Erano presenti Martina Giangrande, figlia del maresciallo, l’autore del libro e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Tullio Del Sette, autore della prefazione. L’appuntamento, moderato dal giornalista Vincenzo Morgante, ha visto l’intervento di Bianca Berlinguer, giornalista. Presenti tra gli altri il sindaco di Monreale Piero Capizzi, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Di Verde, e poi il presidente della Corte d’Appello Matteo Frasca, il Commissario dello Stato della Regione Sicilia Claudio Sammartino, il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e numerose autorità civili, militari e religiose.

Il Generale Del Sette ha tracciato la figura del Maresciallo Giangrande “quale eroe contemporaneo, che ha scelto di combattere tutta la vita per la legalità, un esempio per tutti i carabinieri e non solo, un uomo che nonostante le sue condizioni fisiche continua a combattere con forza e coraggio. Martina, sua figlia, – ha concluso Del Sette – che ha rinunciato a se stessa per stargli accanto in ogni momento, è una ragazza che rappresenta, per i nostri giovani, un esempio di coraggio e dedizione”.