Giovedì 4 maggio a Monreale si è celebrato il 37° anniversario dell’omicidio del capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. Alle 11, in via Pietro Novelli, luogo dell’eccidio, sono stati resi gli onori militari ed è stata deposta una corona di fiori sulla lapide che ricorda l’Ufficiale dell’Arma ucciso dalla mafia.

Il capitano Basile, proprio la sera del 4 maggio, giorno di festa a Monreale per la ricorrenza del SS. Crocifisso a cui partecipava con la famiglia, mentre era di ritorno in caserma con la moglie e la figlioletta in braccio, veniva barbaramente ucciso da tre sicari. Alla cerimonia hanno partecipato le più alte cariche religiose, militari e civili.

Prima di arrivare a Monreale, Basile comandò le compagnie di altre città, tra cui quella di Sestri Levante. Precedentemente al suo assassinio, aveva condotto alcune indagini sull’uccisione di Boris Giuliano, durante le quali aveva scoperto l’esistenza di traffici di stupefacenti. Tuttavia, apprestandosi a lasciare Monreale, si era premurato di consegnare tutti i risultati a cui era pervenuto a Paolo Borsellino.