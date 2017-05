PALERMO – Ieri pomeriggio nei locali del Comando di Via Dogali, l’ing. Domenico Caminiti, in rappresentanza dell’Amat, ha consegnato al comandante Vincenzo Messina le smart card dotate di microchip che permetteranno al personale del Corpo, di utilizzare il servizio di car-sharing già da lunedì prossimo. Verranno messe, infatti, a disposizione della Polizia Municipale, delle autovetture a supporto dei mezzi in dotazione.

L’iniziativa di car sharing

L’iniziativa deriva da una precedente convenzione dell’Amministrazione Comunale con l’Amat, l’azienda di trasporto pubblico.

“Il car sharing è un mezzo di trasporto pubblico a tutti gli effetti e nell’ottica di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione, diventa una grande opportunità per la Polizia Municipale” – ha dichiarato il Comandante Vincenzo Messina.

Da parte sua l’ing. Caminiti, ha sottolineato che il car sharing “è un utile strumento a disposizione degli agenti in concomitanza con il cittadino, attraverso il servizio di prenotazione da effettuare tramite sms o App” e si è soffermato sulla “virtuosità dell’utilizzo di questi mezzi, scelto da 4700 abbonati che privilegiano questo tipo di mobilità”.

Tra l’altro, il parco auto consta anche di quattro autovetture con i comandi al volante per l’utilizzo da parte di persone con disabilità.