Caporalato in agricoltura, la Sicilia in prima linea nella lotta all’illegalità per lo sfruttamento dei lavorati nelle campagne.

Da Trapani parte il primo esempio in Italia di sportello per il collocamento e contro l’illegalita’ in agricoltura.

L’iniziativa rientra nell’ambito della legge 199 contro il caporalato e nel Protocollo “Cura-Legalita’-Uscita dal ghetto”.

Secondo i sindacati Uila e Uila, Fai-Flai-Uila, l’accordo “costituisce un passo avanti nella lunga battaglia contro l’intermediazione illecita di manodopera in agricoltura. L’accordo di Trapani rappresenta un modello da seguire in tutto il Paese”.

Si tratta di un modello che fornirà servizi accessori, quali il trasporto sul luogo di lavoro e l’accesso ai bandi per l’ospitalità dei migranti, fino alle aziende che accedono allo sportello tramite convenzioni concluse con l’ente bilaterale provinciale e con cooperative.

