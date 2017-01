Capo d’Orlando Marina, il nuovo porto turistico siciliano, sarà presente per la prima volta al boot Düsseldorf, dal 21 al 29 gennaio (stand 14H11), insieme alla Rete MPN Marinas di cui fa parte. Si apre infatti sabato la più grande fiera tedesca dedicata alla nautica e agli sport acquatici che si tiene ogni anno in Germania e che vede annualmente una media di 150.000 visitatori da tutto il centro Europa.

L’obiettivo principale della società concessionaria è rappresentato dalla promozione del nuovo Porto Turistico orlandino sui mercati stranieri, con una forte attenzione ad una clientela selezionata e di qualità, che potrà apprezzare la rinomata bellezza della costa tirrenica, del clima favorevole e delle eccellenze enogastronomiche del comprensorio nebroideo.

Capo d’Orlando Marina, nel più ampio contesto della Rete MPN Marinas, ambisce a fornire ai diportisti tedeschi non solo l’ormeggio della propria imbarcazione in una struttura portuale dotata di elevati standard qualitativi e di servizio, bensì anche un’esperienza turistica a 360° alla scoperta della Sicilia e delle sue più autentiche tradizioni.

Per questo motivo il nuovo Marina di Capo d’Orlando mira non solo a veicolare un’immagine legata alla vicinanza alle Isole Eolie, ma a far conoscere anche le numerose eccellenze enogastronomiche e naturalistiche presenti nel comprensorio dei Nebrodi. In tal senso sono stati coinvolti una serie di operatori locali per accogliere i visitatori in fiera a base dei migliori prodotti locali, dal prosciutto di suino nero ai formaggi tipici, dal pane a olio e vino.

Lo stand H11 del padiglione 14 ospiterà infatti eventi di presentazione dedicati ai territori e alle loro eccellenze che contribuiscono a rendere Capo d’Orlando Marina e gli altri porti della Rete destinazioni uniche agli occhi della clientela internazionale

Venerdì 27 gennaio ore 16:30 “Aperitivo Mar Adriatico – presentazione dei marina dell’Adriatico e delle tipicità del loro entroterra. A seguire aperitivo a tema.

Sabato 28 gennaio ore 16:30 “Aperitivo Mar Tirreno” – presentazione dei marina del Tirreno e delle tipicità del loro entroterra. A seguire aperitivo a tema

Nelle giornate del 21e 22 gennaio invece, Capo d’Orlando Marina e la Rete MPN Marinas saranno presentate agli espositori e giornalisti internazionali.

La partecipazione al boot di Düsseldorf sarà un banco di prova fondamentale per conoscere l’interesse che la cittadina tirrenica può destare oltre i confini nazionali, e che può certamente favorire la destagionalizzazione turistica, ancora oggi il principale ostacolo al decollo turistico dell’intero comprensorio. Il tutto in vista della conclusione dei lavori ormai in dirittura di arrivo e la conseguente apertura della struttura, prevista nel prossimo mese di giugno.