TRAPANI. L’Unione dei Comuni Elimo Ericini è in finale per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018. E’ in programma il prossimo 11 gennaio, dalle 16.30 alle 18.00, l’audizione dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini (UCEE) per il conferimento del titolo a Capitale Italiana della Cultura per il 2018.