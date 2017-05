Gorghi Tondi si prepara ad accogliere gli enoturisti e gli amanti della natura per Cantine Aperte, un’intensa giornata da vivere all’area aperta all’interno della spettacolare Riserva naturale integrale “Lago Preola e Gorghi Tondi”. Vino, cibo, degustazioni guidate, tradizioni produttive e gastronomiche del territorio di Mazara dal Vallo saranno gli ingredienti di questa grande festa articolata in più momenti. L’appuntamento è per domenica 28 maggio, quando dalle ore 10 alle ore 18 saranno aperte le porte della cantina di vinificazione in contrada San Nicola, storico avamposto produttivo dell’azienda della famiglia Sala nell’agro trapanese.

Immersi in un paesaggio che induce alla rilassatezza, Gorghi Tondi ha pensato ad un programma di attività da vivere in maniera spensierata per far immergere i propri ospiti in una dimensione ricca di contenuti mettendo in primo piano i valori dell’identità produttiva dell’azienda e un patrimonio vitivinicolo e ambientale unico da salvaguardare e valorizzare.

Gorghi Tondi

Come da tradizione a Gorghi Tondi, la scoperta dell’universo produttivo aziendale si aprirà con la visita dei vigneti che circondano la cantina. È qui che è iniziata la storia di Gorghi Tondi quando, ai primi del ‘900, Dora Tumbarello, nonna di Annamaria e Clara Sala oggi al timone dell’azienda, si lasciò rapire dalla bellezza di quest’angolo di Sicilia. Gli ospiti potranno passeggiare tra i filari che si snodano lungo la riserva naturale, incastonati tra terra e mare. Dal racconto di chi vive quotidianamente il vigneto saranno svelati i segreti delle pratiche agricole biologiche che permettono all’azienda di tutelare la biodiversità di questo splendido paradiso e conservare ciò che la natura ci ha tramandato.

La visita

La visita proseguirà in cantina, lungo tutto il percorso di vinificazione sino alla barriccaia, dove temperatura e livelli di umidità costanti concorrono all’affinamento in legno dei cru della famiglia. Per tutta la giornata è prevista la degustazione di tutti i vini dell’azienda. Lungo i portici del complesso produttivo saranno allestite delle isole di degustazione, ognuna dedicata ad una particolare tipologia di prodotti: iCru, gli Spumanti, i Vivitis Bio senza solfiti aggiunti e i Territoriali. Per i winelovers più esperti ed esigenti è previsto anche un approfondimento con la masterclass “Grillo Experience” curata direttamente dal produttore e dall’enologo dell’azienda che condurranno insieme gli appassionati degustatori in un percorso dedicato a tutti i vini prodotti con questa varietà. Oltre al Grillodoro, unico muffato siciliano da uve grillo, la cantina delle sorelle Sala svela la grande poliedricità di questo vitigno con una gamma di prodotti che vanno dallo spumante Palmares brut sino al cru Kheiré, passando per il Vivitis Bio, che si caratterizza per la non aggiunta di anidride solforosa durante le fasi di produzione, e il Costa Preola, altro Grillo molto interessante per il rapporto qualità e prezzo.

Le degustazioni

Grazie all’intervento di alcuni piccoli produttori locali e di partner di grande respiro nazionale, inoltre, il programma sarà arricchito da altri momenti interessanti che renderanno speciale questo appuntamento nel calendario degli eventi in cantina di Gorghi Tondi. Accanto al vino spazio anche agli accostamenti con il cibo grazie alle degustazioni di formaggi curate dal caseificio Sacco, dei prodotti da forno delPanificio Il Faro, di altre delizie del territorio offerte da Agroalimentare Sciacca , Condiaroma33 – Vito Laudicina, e dei pregiati caffè di Zicaffé.

Uno spazio particolare sarà dedicato al cous cous, perfetto esempio di contaminazione riuscita tra la cucina maghrebina e la tradizione gastronomica siciliana, affidata alle donne di un’associazione impegnata nel processo di integrazione della comunità.

La collaborazione con WWF Sicilia

Dalla collaborazione con il WWF Sicilia, gli ospiti di Cantine Aperte avranno l’opportunità di visitare la riserva “Lago Preola e Gorghi Tondi” per ammirare da vicino la sua natura incontaminata. Infine, grazie alla partnership con Motor Village di Palermo, gli amanti delle quattro ruote potranno effettuare un test drive tra i vigneti con i fuoristrada Jeep del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Per i più piccoli è prevista un’animazione curata da Scialà Animazione di Mazara del Vallo.