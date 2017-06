CATANIA – I cantieri per la posa della fibra ottica e gli interventi sugli altri sottoservizi cittadini rappresentano una grossa opportunità per Catania. Un’utilità a cui nessuno vuole rinunciare. La questione di fondo, che sta scatenando le proteste dei cittadini e di cui si è fatto portavoce Orazio Grasso, consigliere della circoscrizione di “Borgo-Sanzio”, è un’altra: evitare che il quartiere si ritrovi, dall’oggi al domani, strade chiuse e carreggiate ristrette, senza un minimo di preavviso, da parte dell’amministrazione o delle ditte interessate, alla gente.

Viabilità in tilt

“Questo – afferma Grasso – non fa altro che mettere seriamente in ginocchio la mobilità in tutto il territorio della III municipalità. Viale Vittorio Veneto, via Vincenzo Giuffrida, la circonvallazione, via Caronda, via Umberto, Corso delle Province, via Renato Imbriani, via D’Annunzio e la zona intorno al Tribunale di Catania sono solo alcune aree dove si concentrano le proteste dei cittadini. Persone che non hanno a disposizione piani del traffico alternativi”.

Il rischio di malori

“La conseguenza inevitabile – prosegue il consigliere della III circoscrizione – sono lunghe code, tempi di attesa biblici e un concerto di clacson di cui il quartiere farebbe volentieri a meno. Non solo, con l’afa estiva e nelle ore più calde della giornata, la gente accusa forti malori. Il nostro territorio notoriamente soffre di grosse carenze strutturali e, nel caso della zona di Largo Rosolino Pilo o di via Renato Imbriani, dispone di arterie troppo strette per sopportare un’enorme mole di traffico dovuta a migliaia di pendolari che, sopratutto dai paesi dell’hinterland etneo, si mettono alla guida, ogni giorno, per raggiungere il centro di Catania attraversando via Vincenzo Giuffrida, il viale Odorico Da Pordenone, il viale XX settembre o via Caronda”.

“La situazione rischia di sfuggire di mano all’amministrazione comunale. Ecco perchè – conclude Grasso – in qualità di consigliere della circoscrizione di “Borgo-Sanzio”, chiedo un incontro con i tecnici ed esperti comunali per discutere della questione sottoservizi, che riguarda anche la sistemazione del manto stradale. La bitumazione temporanea serve ovviamente come intervento temporaneo in caso di guasti o malfunzionamenti. La questione che però preme a tutti i residenti ed i pendolari di “Borgo-Sanzio” è capire quanto bisognerà aspettare prima di avere un manto stradale fatto a regola d’arte”.