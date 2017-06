Un canile abusivo allo Zen 2, a Palermo. E’ stato scoperto Carabinieri della Stazione San Filippo Neri unitamente ai Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura.

Trovati 22 cuccioli di varie razze, tutti collocati all’interno di 16 box: i militari dell’Arma hanno accertato la mancanza di qualsiasi autorizzazione, e la completa assenza di un idoneo sistema di canalizzazione e scarico necessario per lo smaltimento di urine e rifiuti organici.

Denunciato il gestore dell’attività

Il gestore dell’attività è stato denunciato per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. I 22 cani stavano bene. 2 beagle erano legati con una catena che non garantiva nessun movimento.

E.f. 30enne, che deteneva i due beagle incatenati è stato denunciato per il reato di “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”. La struttura è stata sequestrata ed affidata al gestore.