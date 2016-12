CANICATTI’. E’ stato un Natale senza sorriso per i 57 operatori ecologici del cantiere di Canicattì che si apprestano a vivere un Capodanno altrettanto privo delle meritate soddisfazioni economiche.

Infatti, come già accaduto anche nei mesi scorsi, i lavoratori del cantiere cittadino che si occupa del servizio di igiene ambientale non hanno ricevuto la mensilità spettante con l’aggravante, relativa al mese di dicembre, di non aver ancora incassato neppure la tredicesima mensilità.