Sguardo fisso in camera, Cancelleri lancia un messaggio breve, ma chiaro. Destinatari i tantissimi siciliani all’estero. “Chiamate i vostri parenti in Sicilia, convinceteli a votarci, vogliamo creare le condizioni per farvi tornare nella nostra terra”.

È l’appello che il candidato presidente alla Regione del Movimnto 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, ha lanciato ieri dalla gremitissima piazza di Favara agli emigrati in tutto il mondo per cercare di convicerli a votare per il Movimento alle prossime elezioni regionali.

L’appello

“Solo così – ha detto Cancelleri – potremo creare le condizioni per costruire qui un posto migliore e consentire a chi è andato via di tornare. Noi faremo l’impossibile perché ciò accada”

Anche la tappa di ieri sera a Favara del torur #atutta Sicilia è andata in archivio con un evidentisimo segno positivo. “La piazza – dice Cancelleri – era gremitissima e calorosissima, come del resto lo sono state un po’ tutte finora. Se il buongiorno si vede dal mattino, mi sentirei autorizzato a pronosticare bellissime giornate per il Movimento 5 Stelle in chiave elettorale. Di certo c’è che non ho creduto tanto nella vittoria, come ci sto credendo adesso”.

“Stiamo girando la Sicilia con due pulmini elettrici con difficoltà inenarrabili – ha proseguito il candidato governatore – ci sentiamo un po’ pionieri come i fratelli Wright e come loro spesso veniamo considerati dei pazzi. Come loro riuscirono a librarsi in volo anche noi riusciremo a finire il nostro tour e, soprattutto, a vincere la corsa verso palazzo d’Orleans”.

Apprezzatissimi e appluaditissimi anche i discorsi del deputato alla Camera Alessandro Di Battista e del vicepresidente di Montecitorio Luigi Di Maio, che accompagnano Cancelleri in questo tour siciliano e che hanno raccontato numerosi aneddoti sugli sprechi della Camera.