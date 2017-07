Dopo il successo di maggio e giugno, periodo durante il quale il Camper Tour della Corìma Produzioni ha girato l’Italia raccogliendo migliaia di adesioni per le selezioni di un noto programma tv Mediaset, il Camper Tour farà tappa a Messina, Milazzo, Mondello e Palermo alla ricerca di volti nuovi.

Per la selezione la produzione Corìma ricerca persone spigliate dai 13 ai 90 anni, minorenni accompagnati dai genitori, che vogliano cogliere l’occasione di essere protagoniste in tv o che abbiano una storia personale da sottoporre alla nostra attenzione.

Partecipazione gratuita

La partecipazione alla selezione è gratuita e non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Per partecipare alle selezioni non serve alcuna prenotazione. Per informazioni è possibile inviare un’email completa di dati personali e numero di telefono all’indirizzo: camperforum@corima.tv o contattare direttamente la redazione ai numeri: 320 031 74 73 – 328 71 55 695

Le date del tour in Sicilia

Messina, venerdì 28 luglio – Piazza Cairoli, largo Cannizzaro, dalle ore 12 alle 20

Milazzo, sabato 29 luglio – Piazza della Repubblica, lungomare Garibaldi, dalle 15 alle 23

Mondello, 30 luglio – Piazza Valdesi, dalle ore 15 alle ore 21

Palermo, 1 e 2 agosto – Piazza San Domenico, dalle ore 12 alle ore 20