CALTANISSETTA – Probabilmente è il primo mannequin challenge di un presepe vivente al mondo. I figuranti di “Betlemme agli Angeli” nel quartiere arabo di Caltanissetta, al termine della prima giornata della manifestazione svoltasi il 26 dicembre, mentre erano riuniti nella piazzetta hanno messo in scena un mannequin challenge, il nuovo tormentone che impazza in Rete, un meme che trova nella viralità delle condivisioni sui social la via per proliferare.