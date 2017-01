CALTANISSETTA. Cercasi idee innovative nel campo della mobilità sostenibile.

I Comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e Mussomeli hanno scelto di unirsi per presentare un progetto unico e partecipare in questo modo ad un bando pubblicato in autunno e legato al programma di mobilità sostenibile casa – scuola e casa – lavoro, promosso dal Ministero dell’Ambiente.