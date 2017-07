“Piuttosto che di un esperto per individuare finanziamenti, il sindaco Ruvolo avrebbe bisogno di un esperto che non gli faccia revocare quelli già ottenuti”.

La nomina di un nuovo esperto

Lo dichiara il Coordinatore di Forza Italia, Oscar Aiello, che aggiunge: “Mentre il Sindaco Ruvolo era impegnato a nominare l’ennesimo esperto, per la durata di 8 mesi, non nisseno e senza specificare a che costo, sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 7 Luglio veniva pubblicato il Decreto del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti con il quale è stato revocato un ulteriore finanziamento di oltre due milioni di euro, precedentemente concesso in favore del Comune di Caltanissetta per la realizzazione degli interventi di cui al Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della Città”.

La revoca del finanziamento di 2 milioni di euro

Come si evince dalla GURS del 7 Luglio, il perdurante mancato rispetto, da parte del Comune di Caltanissetta, dei termini assegnati per la definizione degli atti e l’avvio delle procedure per l’attuazione del programma e dei relativi lavori, nonché la mancanza di alcun riscontro entro il termine del 30 Aprile 2017, hanno comportato la revoca del finanziamento di oltre 2 milioni di euro concesso nel 2011, quindi sotto l’Amministrazione Campisi.

“Abbiamo ormai perso il conto di quanti finanziamenti sono stati revocati al Sindaco Ruvolo – ribadisce il Consigliere Oscar Aiello – milioni e milioni di euro tornati indietro che hanno certificato l’incapacità di far ottenere nuovi finanziamenti e l’incapacità di spendere quelli già ottenuti da altri. Questa Amministrazione comunale di centrosinistra – conclude il Coordinatore di Forza Italia – passerà alla storia come la più dannosa ed inconcludente, il Sindaco Ruvolo potrebbe comunque ancora salvare la Città dimettendosi immediatamente”.