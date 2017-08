Nuova fiammata africana per il Centro Sud

“L’anticiclone africano continuerà ad interessare il Centrosud fino a giovedì, con l’arrivo di una nuova fiammata molto calda” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “avremo così ancora punte di 38-40°C sulle aree interne lontane dal mare in particolare su regioni meridionali, Sardegna, Abruzzo, basse Marche e Umbria; qualche grado in meno sulle coste ma con afa accentuata. Si tratterà di stringere i denti ancora per qualche giorno, perché da venerdì è atteso un piacevole cambiamento. Nel frattempo gli spunti temporaleschi saranno davvero pochi, al più relegati all’Appennino e giovedì anche sulla Toscana interna, fatto che di certo non aiuterà a risolvere il grave deficit idrico di cui soffre gran parte dell’Italia”

Arriva qualche temporale al Nord

“ Nel frattempo sul Nord Italia l’anticiclone perde colpi sotto l’incalzare di un vortice tra Inghilterra e Francia” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “che sarà responsabile di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, anche di forte intensità. Attenzione particolare a Valle d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia dove non escludiamo locali nubifragi. Più soleggiato e asciutto sul resto del Nord, malgrado saranno possibili focolai temporaleschi molto localizzati anche sulla Valpadana tra le ore pomeridiane e serali. Giovedì è invece atteso un impulso temporalesco più organizzato con fenomeni sparsi in discesa dalle Alpi progressivamente verso le pianure a Nord del Po entro fine giornata”.

Da venerdi generale ringrescata, weekend gradevole

“Venerdì aria più fresca nord atlantica riuscirà a forzare l’anticiclone africano anche al Centrosud, portando ad un generale calo termico fino a 8-10°C, peraltro anticipato a giovedì su parte del Nord” – confermano da 3bmeteo.com – “Ultimo baluardo del caldo africano l’estremo Sud, che tuttavia ‘capitolerà’ sabato per un weekend dal clima generalmente più gradevole ovunque con massime in genere comprese tra 27°C e 32°C. Tuttavia gli spunti piovosi saranno ben pochi anche in questo frangente, con occasionali acquazzoni o temporali più probabili venerdì al Nord e Toscana, sabato lungo le adriatiche e sul basso Tirreno. Il problema siccità dunque non solo non verrà risolto ma continuerà ad aggravarsi, in assenza del passaggio di una vera e propria perturbazione organizzata.”

Tendenza ferragosto

“La prossima settimana, che sarà quella di Ferragosto, vedrà molto probabilmente il ritorno dell’anticiclone almeno nella prima parte, con tanto sole e caldo in nuovo aumento, ma senza i picchi eccezionali di questi giorni. Qualche temporale sarà possibile giusto su Alpi e Prealpi. Si tratta di una linea di tendenza che necessiterà di ulteriori conferme” – concludono da 3bmeteo.com