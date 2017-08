Il Palermo sta valutando seriamente la cessione di Simone Lo Faso al Sassuolo. La scossa alla trattativa, che dura da diverse settimane, potrebbe arrivare proprio dal Sassuolo, che nelle prossime ore potrebbe prendere una decisione definitiva.

Il giovane attaccante palermitano potrebbe essere il tassello giusto da inserire all’interno del suo parco attaccanti, sopratutto per bilanciare le possibili uscite di Matri, corteggiato dal Parme e Falcinelli, che potrebbe andare alla Sampdoria. La trattativa per la cessione del talento azzurro classe 1998 avrebbe già portato ad un accordo di massima per un prestito con diritto di riscatto, ma il Palermo punta al prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione. Se quest’aspetto venisse confermato, la squadra rosanero rinuncerebbe ad una cessione a titolo definitivo.

La pista Zapata

Ma il Sassuolo è interessato anche a Duvan Zapata: pare, infatti, che ci siano contatti in corso con l’Udinese. Non è chiaro però se si tratti di una strada alternativa a Simone Lo Faso. sarà tutto più chiaro dopo l’incontro tra i due club, che è previsto a breve.