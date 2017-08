Alessandro Diamanti potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto con i rosanero.

La trattativa

Il calciomercato non è ancora chiuso e le prossime ore per “Alino” potrebbero essere decisive. Diamanti, corteggiato anche da Perugia e Ternana, adesso si trova a Milano e potrebbe raggiungere l’accordo per la risoluzione.

Anche la situazione in entrata non sembra del tutto chiusa. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il Palermo sembra intenzionato ad acquisire Vitalie Damascan, giovane promessa moldava, indipendentemente dagli sviluppi della trattativa Lo Faso al Sassuolo.