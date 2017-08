Il Palermo cede a sorpresa Gennaro Ruggiero.

Ruggiero torna in Serie A

Notizie fresche e inaspettate sul calciomercato del Palermo, che decide di cedere Ruggiero al Torino. Classe 2000, dopo l’esordio in Serie A lo scorso maggio contro il Genoa, l’ormai ex giocatore del Palermo, cresciuto nell’under 17 rosanero, può rivivere una nuova esperienza in Serie A.

Si è arrivato all’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto in favore del Torino.