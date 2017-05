Il Comune di Catania rende noto che sono state avviate le procedure per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/17 per gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/17, destinata agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado ( art. 27, L.448/98) , l’ ufficio Buoni Libro della direzione Pubblica Istruzione comunica che sono state attivate le procedure per l ‘erogazione dei fondi regionali .

Domande di adesione e beneficiari

Le domande di adesione al beneficio, stilate sul modello predisposto dagli uffici regionali, devono essere compilate dal genitore o dal soggetto che rappresenta il minore o dallo stesso studente, se maggiorenne. Il beneficiario deve risiedere nel comune di Catania, possedere un certificato I.S.E.E., redditi 2015, non superiore a 10.632,94 euro come previsto dalla normativa. Le domande con l’allegata documentazione dovranno essere presentate entro il prossimo 28 luglio, pena l’esclusione dal beneficio, nella sede dell’Istituzione scolastica frequentata .

Sarà la stessa scuola che si occuperà trasmettere la richiesta all’ufficio Buoni Libro della direzione Pubblica Istruzione per completare l’iter previsto.