A Catania in abbandono via Monsignor Domenico Orlando, un’arteria, molto trafficata che collega la circonvallazione con la zona nord e in particolare con l’ospedale Cannizzaro. In un breve tratto di strada l’asfalto è in cattive condizioni con buche che rappresentano un pericolo per le auto ma principalmente per moto e scooter.

Lo denuncia l’Unione dei Consumatori attraverso il suo presidente Manlio Arnone: “Abbiamo ricevuto la segnalazione da parte di alcuni cittadini e in merito ci sono diverse sentenze che ascrivono all’ente proprietario della strada la responsabilità per l’omessa, o non corretta segnalazione di pericolo inerente eventuali ostacoli, in caso di presenza di buche o dissesti causa di sinistri a persone o automobili dove la responsabilità è ascrivibile alle amministrazioni comunali territorialmente competenti tutti quei cittadini che si ritengono danneggiati possono rivolgersi a noi contattandoci al numero 0918439038”.