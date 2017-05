Il Trapani perde 2-1 a Brescia e torna in Lega Pro. una debacle in arrestabile, dopo una stagione che avrebbe potuto regalare una salvezza senza troppi problemi. Un girone di ritorno positivo non è bastato. La favola Serie B finisce qui.

Un percorso di quattro anni ad alti livelli, con il “rischio” di salire anche in Serie A. Ora il sogno è diventato un incubo.

In questa stagione, dopo un avvio deludente con 12 punti in 17 gare, l’avvento di Calori aveva portato del sano ottimismo. Trenta punti in ventiquattro gare con il nuovo tecnico: 8 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. Un totale di 44 punti ed un attacco degno di posizioni ben più alte. I siciliani chiudono con un distacco di 5 punti dalla quartultima e scendono in Lega Pro. Pianti, disperazione e rammarico, per un campionato partito male e finito peggio.