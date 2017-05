Borseggio ai turisti nei pressi della stazione di Palermo. La polizia ha arrestato B. A., 19 anni, e denunciato altre quattro persone , L.A di anni 34, S.F. di anni 62, L.G. di anni 41 e R.L. di anni 66, tutti responsabili del reato di tentato furto aggravato.

Un borseggiatore arrestato e 4 denunciati è questo il bilancio dell’attività di prevenzione e repressione dei reati che la Polizia Ferroviaria di Palermo, lo scorso fine settimana, ha messo in atto a garanzia della sicurezza degli utenti del più grande scalo ferroviario cittadino.

Derubati un francese e un altro viaggiatore

Nel primo caso, quattro delinquenti, tutti palermitani pluripregiudicati, avevano preso di mira un ignaro turista francese sotto i portici della Stazione F.S., lato piazza Cairoli, alla fermata del bus urbano 101. Solo l’intervento della pattuglia della Polfer che stava perlustrando il perimetro della stazione a bordo del carrellino elettrico di servizio, ha evitato che il borseggio fosse portato a termine visto che la vittima non si era minimamente accorta che il suo borsello era stato spostato lungo il suo corpo per agevolare il furto con destrezza.

L.A di anni 34, S.F. di anni 62, L.G. di anni 41 e R.L. di anni 66 sono stati denunciati a piede libero per il reato di tentato furto aggravato. Il turista ha ringraziato ripetutamente gli agenti per averlo sottratto ad una spiacevole situazione.

In un’altra circostanza, ma sempre per lo stesso reato e nello stesso luogo, è stato invece arrestato tale B. A., di anni 19. Il giovane è stato colto in flagranza di reato mentre, cercando di celare la sua mano destra con un grosso borsone che portava a tracolla, frugava ripetutamente all’interno del borsello di un viaggiatore. Anche in questo caso la vittima non si era accorta di quanto stava accadendo.

I consigli della Polfer

La Polizia Ferroviaria quotidianamente riceve denunce da parte di vittime di furti e/o borseggi. Questi reati, infatti, trovano terreno fertile in luoghi affollati e nelle fasi di salita/ discesa dai mezzi di trasporto quando la soglia di attenzione dei viaggiatori necessariamente si abbassa.

La Polfer, attenta a questa tipologia di reato particolarmente fastidiosa per la cittadinanza, già da tempo porta avanti una campagna di sensibilizzazione dei viaggiatori attraverso anche la distribuzione di opuscoli informativi multilingua in cui sono illustrate le azioni tipiche dei borseggiatori e come evitare di caderne vittime.

Consigli per un viaggio sicuro che saranno particolarmente utili in vista della prossima stagione estiva che, come sempre, comporterà un notevole afflusso di viaggiatori, soprattutto turisti, che avranno la Stazione di Palermo C.le come crocevia dei loro spostamenti nelle località turistico-balneari della regione.