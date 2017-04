Erano partiti ieri i lavori di bonifica del letto del fiume Oreto, alla presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e del vice, Emilio Arcuri.

Il fiume era stato pulito l’ultima volta nel 2005 e in questi dodici anni di abbandono si era trasformato in una discarica a cielo aperto. Ieri, però, non è andato tutto liscio: a seguito di una manovra errata, uno dei mezzi impegnati nelle attività di drenaggio del fiume si è parzialmente ribaltato. Nessuna conseguenza per gli operatori impegnati nei lavori e nessun danno grave al mezzo, che entro oggi sarà riportato in asse, in maniera tale che i lavori proseguano regolarmente.

Dario Chinnici, consigliere della terza circoscrizione e candidato alle prossime elezioni amministrative, ha dichiarato: “Dopo tante sollecitazioni come vicepresidente della III circoscrizione finalmente mettiamo in sicurezza il fiume. Ringrazio l’amministrazione comunale. L’obbiettivo futuro è la riqualificazione dell’Oreto e la fruibilità dei tanti spazi offerti che potrebbero far rilanciare l’intera area. Finalmente si attua una bonifica, cosa che non succedeva dal 2006. Si tratta di un momento importante per restituire decoro e dignità a tutto il quartiere. Questo inconveniente non deve fermare i lavori”