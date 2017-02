In questi bocconcini di carote il retrogusto della curcuma si sposa benissimo con quello fresco di menta e limone. Se ne accorgeranno sicuramente i vostri ospiti che si cimenteranno nell’ uno tira l’altro. Ottimi da servire in apericene, aperitivi e banchetti sono adatti ai celiaci perchè gluten free.

Ingredienti: (x20 bocconcini circa)



4 carote grandi

3 cucchiai rasi di farina di ceci

2 ciuffi di menta

la buccia di mezzo limone bio

curcuma q.b.

pepe nero

sale q.b.

Preparazione:



Sbucciate le carote, affettatele a rondelle e lessatele per 15 minuti affinchè si ammorbidiscano. Scolatele e conservate pochissima acqua della loro cottura. Nel frattempo tagliate julienne la buccia lavata del limone bio.

Quando le carote saranno raffreddate schiacciatele con i rebbi di una forchetta ed unite tutti gli ingredienti aggiustando a proprio gusto. Se il composto non risulterà lavorabile aggiungete l’acqua di cottura o la farina di ceci.

Formate delle palline e friggete per 30 sec. circa ognuna di esse. Per una frittura ottimale usate un contenitore più stretto che largo, mantenete la temperatura dell’olio sempre costante e friggete pochi bocconcini per volta. Se l’olio si sporca troppo NON AGGIUNGETE altro olio. Buttate il vecchio, riportate quello nuovo a temperatura e ricominciate.

Infine serviteli su un vassoio o in porzioni monodose. Un’idea carina, se usate le porzioni singole, è quella di adagiarli su due strati di semi di girasole e semi di lino, guarniti con carote e ciuffetti di menta come ho fatto io (vedi foto in alto).