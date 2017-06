Anche Palermo piomba nella paura con il Blue Whale, il gioco in cui i ragazzi arrivano al suicidio.

In un centro commerciale a Borgo Nuovo sono state trovate alcune frasi che fanno temere per la vita di un’adolescente.

Il “gioco” dell’orrore, che porta le vittime minorenni a togliersi la vita dopo aver percorso 50 tappe, emergerebbe dalle scritte trovate nel centro commerciale che si trova in via Assoro.

Una ragazza che si firma Aurora dice di aver terminato l’iter mortale del gioco e annuncia il prossimo passo, quello di togliersi la vita gettandosi da un ponte di viale Regione Siciliana.

I carabinieri hanno avviato le indagini per capire se si tratti di un allarme reale o di un pessimo scherzo.

Indagini su 120 casi in Italia

Sono 120 su tutto il territorio nazionale le indagini in corso della polizia postale e delle comunicazioni, come rivela il profilo social della polizia, per accertare la veridicità e individuare profili di responsabilità nei casi di autolesionismo riconducibili alla folle sfida della ‘Balenottera Azzurra ‘ registrati nelle ultime settimane in varie parti d’Italia: da Milano a Ravenna da Fiumicino a Caltanissetta da Ancona a Pescara.

Le indagini della polizia ipotizzano il reato di ‘istigazione al suicidio’ inizialmente a carico di ignoti in attesa di risalire ai responsabili dei casi concreti.

Nel corso delle indagini, in alcuni casi, gli investigatori hanno verificato che dietro alle segnalazioni c’erano soltanto falsi allarmi – un giovane e’ stato denunciato per procurato allarme dopo aver finto di essere giunto all’ultima prova del percorso quella che contempla l”ordine’ di togliersi la vita.