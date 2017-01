AGRIGENTO. La Cassazione, ha respinto l’istanza di Francesco Capizzi, 50 anni, di Porto Empedocle, inteso “il milanese”, arrestato qualche mese addietro nell’operazione antimafia che è stata denominata «Icaro».

La Suprema corte ha rigettato la richiesta dell’avvocato di Capizzi confermando, in tal modo, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, emessa nella scorsa estate, che ha portato in carcere l’empedoclino.