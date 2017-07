Controlli della polizia per contrastare il fenomeno dell’abusivismo e della frode in commercio, con particolare attenzione al fenomeno della movida. Sanzioni in piazza Magione e a Mondello.

I controlli alla Magione sono stati effettuati da poliziotti della Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. “Oreto – Stazione”, del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio di personale della Polizia Municipale, della Rap e della Siae.

Contestazioni per 16 mila euro. Al titolare di un locale adibito alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in via Sant’Euno è stata contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico, mediante apposizione di n.4 ombrelloni, n.25 tavoli e n.100 sedie. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per invasione di terreni e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Al titolare di un pub in via Riso è stata contestata la violazione dell’ordinanza sindacale n.328/2015 in quanto era in corso un concertino musicale ‘live’, procedendo pertanto al sequestro amministrative delle apparecchiature utilizzate.

Diversi i posti di controllo effettuati con numerose contestazioni al Codice della Strada, tra le quali: la mancanza della copertura assicurativa, la mancata revisione e la guida senza patente, con il sequestro amministrativo di n.5 veicoli.

Si è proceduto inoltre al controllo di un posteggiatore abusivo al quale, oltre ad essere notificato l’ordine di allontanamento immediato dai luoghi per le successive 48 ore, è stata elevata una sanzione pari a 1000,00 euro.

Sequestrato pesce non tracciato

I controlli a Mondello hanno visto, invece, impiegati poliziotti appartenenti all’omonimo Commissariato di P.S., unitamente a personale della Polizia Municipale e della Guardia Costiera.

Nell’ambito dei controlli effettuati su tre esercizi commerciali sono state riscontrate violazioni riguardanti la mancata tracciabilità (sequestrati 48 kg di prodotti ittici) e la commercializzazione di molluschi con data di scadenza superata ( sequestrati 9 kg di molluschi). Ai titolari sono state elevate sanzioni amministrative pari a circa 7.000,00 euro.