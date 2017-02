Questi biscotti vegani preparati senza latte nè uova sono perfetti a colazione e possono essere farciti con la marmellata o anche con le più disparate creme cruelty free.

La vegan chef Enza Arena di Veg Sicilia ci presenta la versione vegana degli occhi di bue, deliziosi frollini così chiamati per la loro forma.

Ingredienti

500 gr di farina di maiorca o 00

300 gr di margarina autoprodotta

200 gr di zucchero di canna chiaro

200 ml circa di latte di soia senza zuccheri aggiunti

marmellata q.b.

Preparazione

Disponete la farina a fontana e la margarina morbida.

Emulsionate il latte di soia con lo zucchero e versatelo poco per volta all’impasto di farina e margarina che avete iniziato a lavorare velocemente. Se necessario versate altro latte di soia.

Formate un panetto rettangolare da avvolgere nella pellicola e riporre in freezer circa mezz’ora o in frigo tutta la notte, o meglio ancora in freezer.

Trascorso il tempo di riposo, lasciatela a temperatura ambiente 5 minuti, spezzatela con le mani, ammorbiditela e lavoratela qualche minuto per renderla nuovamente plastica e stendete su un piano infarinato. Nel caso in cui l’avete lasciata in freezer potete rimpastarla nella planetaria qualche minuto prima di stenderla.

Ricavate uno spesso di circa 5/6 mm e tagliate con un coppapasta circolare per ottenere dei dischi. Al centro, con uno stampo a cuore, ricavate una forma e mettetela da parte. Prendete un disco di pasta frolla, adagiate un cucchiaino abbondante al centro, spennellate con un velo di marmellata ai bordi di e copriteli con il disco a cuore facendo aderire per bene i bordi. Proseguite fino ad esaurire gli ingredienti e adagiate i vostri biscotti vegani in una teglia ricoperta di carta forno.

Riponete la teglia in frigo un’oretta circa prima di infornare, a forno preriscaldato a 170°C i vostri biscotti.