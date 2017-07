“Tagliare in maniera indiscriminata sulla sanità è una scelta scellerata, un crimine. Se a Mondello non ci fossero stati i vigili del fuoco a soccorrere con un massaggio cardiaco nel lido vicino al loro un bambino di 3 anni che rischiava di morire soffocato per un pezzo di wurstel incastrato in gola, oggi piangeremmo una piccola vita”.

Così il gruppo parlamentari M5S all’Ars e i consiglieri 5 stelle al Comune di Palermo, tra cui Igor Gelarda (nella foto), commentando l’episodio di martedì pomeriggio, che ha visto il piccolo trasportato all’ospedale Cervello in gravi condizioni.

“È vergognoso – dicono i 5 Stelle – che a Mondello non solo non ci sia più il punto di primo soccorso, ma che non ci sia neanche un’ambulanza di soccorso avanzato, o almeno un’ auto medica nelle prossimità di una spiaggia che in estate conta migliaia di bagnanti. E con i tagli previsti con le ‘ristrutturazioni’ regionali il numero delle postazioni del 118 andrà a diminuire ancora”.

“In maniera responsabile – concludono i 5 Stelle – chiediamo che l’Asp si attivi per garantire in qualunque modo un presidio sanitario temporaneo nella località balneare che assicuri un servizio di assistenza per le emergenze a turisti, bagnanti e residenti”.