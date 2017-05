Bimbo nasce con il contraccettivo della mamma in mano. In Texas, negli Stati Uniti, un bambino è nato tenendo stretto tra la manina la spirale usata dalla madre per evitare il concepimento. La fotografia è diventata subito virale in tutto il mondo, con il neonato, con faccia vittoriosa, che sembra esclamare “Ce l’ho fatta ugualmente”.

La fotografia, scattata da Lucy Hellein, ha già fatto il giro del mondo. Dexter, questo il nome del piccolo, è nato contro la volontà della mamma, che si era fatta impiantare una spirale per non restare incinta.

Non è il primo caso

La donna ha partorito con un cesareo. I medici hanno trovato la spirale, che si era spostata e, nel corso della gravidanza, era finita dietro la placenta. Non è il primo caso del genere. È un evento particolarmente raro, ma che può comunque verificarsi.