Sono ore di angoscia per le condizioni di bambina di pochi mesi trasportata domenica sera all’ospedale dei Bambini di Palermo in gravissime condizioni.

I medici hanno effettuato una Tac dalla quale si è accertato che la piccola ha lesioni cerebrali serie.

La polizia sta indagando per accertare l’origine delle ferite e stabilire come la bimba si sia ridotta in quelle condizioni.

Gli agenti della Squadra Mobile stanno indagando tra genitori e parenti della piccola affidata al direttore sanitario dell’ospedale pediatrico “Di Cristina”.