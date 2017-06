Un caso di presunti maltrattamenti a Palermo. Una bambina di un anno è arrivata in condizioni gravissime all’ospedale dei Bambini. La piccola è stata ricoverata con lesioni cerebrali molto serie e diverse ferite sul resto del corpo.

Gravi condizioni

Sarebbero stati i familiari della bambina a trasportarla d’urgenza all’ospedale di Partinico, nel pomeriggio di domenica. Avrebbe perso conoscenza, secondo quanto affermato dalla madre, per questo la corsa in ospedale.

I medici, però, di fronte alle gravi condizioni della piccola, hanno immediatamente disposto il trasferimento in ambulanza all’ospedale pediatrico del capoluogo siciliano. È qui che, dopo una prima visita, i medici hanno deciso di allertare le forze dell’ordine.

Violenze sul corpo assimilabili a maltrattamenti

Escoriazioni, tagli e addirittura morsi: così si presentava il corpo della bambina. Il professor Giorgio Trizzino, direttore sanitario del “Di Cristina” ha descritto le condizioni in cui versa la bambina. La tac disposta d’urgenza ha rivelato il forte trauma cranico che avrebbe provocato la perdita di conoscenza della piccola. Trauma che – secondo i medici – potrebbero far pensare a una violenza fisica di cui la bambina sarebbe stata vittima, forse proprio in famiglia.

Avviate le indagini

La polizia sta indagando per capire l’origine delle ferite. In queste ore gli agenti della Squadra Mobile sono impegnati nell’interrogatorio dei genitori e dei parenti della piccola, al momento affidata al direttore sanitario del centro pediatrico palermitano. Sulla natura delle ferite stanno indagando ora gli agenti della Squadra Mobile di Palermo. La madre, interrogata questa notte dai carabinieri, è stata anche denunciata. Dagli accertamenti degli inquirenti è emerso che la donna, che è incinta, nei giorni scorsi avrebbe portato in un altro ospedale di Palermo anche l’altra figlia più grande, una bimba di due anni, per diverse fratture alle braccia.