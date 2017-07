“Pieno sostegno al Procuratore generale d’Appello della Corte dei conti Pino Zingale. Non solo per aver con competenza, serietà ed autorevolezza svolto il suo lavoro, ma una piena condivisione per chi impone alla politica il dovere di adottare i giusti provvedimenti assumendosi le proprie responsabilità”.

Cosi’ in una nota Ignazio Messina, segretario nazionale dell’Italia dei Valori, che aggiunge: “Dopo anni di tentativi della politica di coprire la verità per non adottare le giuste misure di politica economico-finanziaria eliminando gli sprechi e tutelando i siciliani onesti, il Procuratore Generale alza il tappeto e fa volare la polvere. Noi siamo al suo fianco con determinazione affinché una volta per tutte la verità venga a galla e i responsabili vengano individuati e paghino per la propria incapacità”.

“Siamo stanchi di sentire le lamentele del presidente della regione Crocetta -conclude Messina – che ha ottenuto come risultato per la Sicilia, sotto la sua guida, un ultimo posto negli investimenti e un primo posto negli sprechi. Per le risorse straordinarie che abbiamo, dovremmo essere la prima regione d’Italia. Ma tant’è.”