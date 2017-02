CATANIA – Big Data for You, community di professionisti, studenti e imprenditori interessati ai temi e alle tecnologie legate ai Big Data, è lieta di annunciare il primo incontro della stagione 2017.

“Recommandation System – Talks&Workshop” si terrà a Catania, sabato 25 febbraio 2017, presso i locali di TIM #Wcap Accelerator in via Novara, 59 ed avrà come argomento principale i “Sistemi di Raccomandazione“. Aziende quali Netflix e Amazon hanno basato gran parte della loro fortuna proprio su sistemi di questo tipo. L’evento si svolgerà in due parti.

Mattina

La mattina, dalle 9:30 alle 13:00, ci saranno diversi seminari, curati in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania, Ludwig e BaxEnergy.

Pomeriggio

Nel pomeriggio (dalle 14:30 alle 18:00) verrà dato il via al workshop, durante il quale i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di un vero e proprio sistema di raccomandazione, anche se in piccolo.

Il workshop è pensato per Web Developer e aspiranti Data Scientist, e sono invitati a partecipare ai seminari della mattina tutti gli studenti, i professionisti e gli imprenditori che vogliono saperne di più sull’argomento.

L’evento è gratuito, ma richiede la registrazione, inoltre il numero di posti per il workshop è limitato.

Per maggiori informazioni e registrarsi basta seguire il link dell’evento:

https://bigdataforyou_wrokshop.eventbrite.com/?aff=spr

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/bigdata4you/