“Non c’è migliore occasione per inaugurare la nuova tariffa di BiciPa, andando in Favorita in bicicletta per scoprire il parco nel modo migliore”.

Il sindaco Leoluca Orlando invita così i palermitani a scoprire la nuova possibilità di utilizzo delle biciclette condivise del servizio di Bike-Sharing comunale.

Il Servizio

Da oggi infatti sarà attiva la possibilità di utilizzo gratuito delle bici per i primi 30 minuti. Sempre da oggi sarà attivo un nuovo ciclo-parcheggio sito a Piazza dei Quartieri vicino l’ingresso di Villa Niscemi, quindi proprio adatto per chi vuole usare la bici per raggiungere uno degli ingressi al Parco della Favorita.

“Continua il percorso di AMAT – afferma Orlando – per essere sempre più azienda della mobilità sostenibile e dolce a Palermo, a servizio di una nuova vivibilità per tutti i palermitani.”

Il servizio BiciPa permette ai cittadini che abbiano sottoscritto un apposito abbonamento (può essere annuale, settimanale o giornaliero) di usufruire di una flotta di biciclette che possono essere prelevate senza prenotazione e rilasciate in uno qualsiasi dei cicloparcheggi dislocati in varie zone della città. Dopo i primi 30 minuti, si pagherà una tariffa incrementale con scaglioni di trenta minuti.

Come iscriversi

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti online tramite il servizio YouBike oppure recandosi fisicamente presso lo sportello AMAT di via Giusti o presso il Centro Servzi della stazione FS Notarbartolo.