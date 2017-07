Il titolare del grow shop Cannabis Amsterdam Store di piazza Cutò a Palermo è stato denunciato perché accusato di avere venduto snack e bevande contenenti cannabis depotenziata a minori anche di 14 anni.

La segnalazione

I controlli della polizia dopo numerosi esposti e segnalazioni arrivati da residenti e da genitori dei ragazzi. Il negozio proponeva anche cioccolata, lecca lecca e merendine con dentro la cannabis “depotenziata”.

Durante i controlli gli agenti hanno anche accertato che il negozio ha continuato a vendere alcolici dopo le ore 24, tanto che il titolare è stato multato per seimila euro.

Il negozio è autorizzato alla vendita di prodotti alimentari per i quali l’attuale normativa prevede, oltre che il divieto assoluto di vendita di alcolici a minori di anni 18, anche il divieto di vendita di tali prodotti dopo le ore 24. I prodotti che contengono marijuana depotenziata sono di libera vendita e, di fatto, possono essere consumati da minori, ma sono in corso controlli per verificare l’eventuale effetto nocivo su ragazzi di una così giovane età.

Il titolare dell’esercizio al momento dei controlli ha consegnato agli agenti una perizia giurata fatta dal gestore del marchio in Italia, dove si certifica che la cannabis usata non contiene principio attivo in misura tale da fare scattare sanzioni penali per chi commercia tali prodotti.